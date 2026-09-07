Врио губернатора Брянской области встретился с врио командующего Центральным округом Росгвардии

2026, 07 сентября 12:40

Врио губернатора Брянской области обсудил безопасность жителей с врио командующего Центральным округом Росгвардии. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с временно исполняющим должность командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенантом Вячеславом Пытковым. Они обсудили безопасность жителей региона. В частности, речь шла об обеспечении общественного порядка во время избирательной кампании. Росгвардейцы проверят избирательные участки и комиссии на антитеррористическую защищенность и работоспособность технических средств охраны.

«У нас налажено конструктивное взаимодействие и взаимопонимание с Росгвардией, учитывая сложившуюся оперативную обстановку, продолжим совместно решать поставленные задачи», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Во время рабочей поездки в Брянскую область Вячеслав Пытков проверил организацию служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии.