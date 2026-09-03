Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе

2026, 03 сентября 12:12

Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Унечском районе продолжается капитальный ремонт трассы Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка. Почти 16 км дороги приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы. В настоящее время рабочие укладывают новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустраивают остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Для комфорта пассажиров на трассе установят семь новых автопавильонов.

Также подрядчик обустроит съезды и укрепит обочины. В завершении ремонта на дороге поставят новые знаки и нанесут разметку.

Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».