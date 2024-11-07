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Брянский спикер встретился с представителями профсоюза военнослужащих РФ

2024, 07 ноября 13:42 Общество
Брянский спикер встретился с представителями профсоюза военнослужащих РФ
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Брянский спикер обсудил меры помощи защитникам с представителями профсоюза военнослужащих России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился  с представителями общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ). Речь на встрече шла о сотрудничестве и совершенствование мер помощи защитникам Отечества. Организация помогает в решении вопросов реабилитации и профессиональной переподготовки бойцов, работает с ветеранами и казачеством, занимается патриотическим просвещением молодежи.

«Органы власти оказывают содействие бойцам подразделения, всем, кто выразил желание встать на защиту своего родного дома и своей семьи. В это непростое время важно всем объединить усилия, чтобы обеспечить помощь нашим защитникам Отечества, поддержать их семьи и внести вклад в общую Победу», — подчеркнул Валентин Суббот.

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