Брянский спикер встретился с представителями профсоюза военнослужащих РФ

Брянский спикер обсудил меры помощи защитникам с представителями профсоюза военнослужащих России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с представителями общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ). Речь на встрече шла о сотрудничестве и совершенствование мер помощи защитникам Отечества. Организация помогает в решении вопросов реабилитации и профессиональной переподготовки бойцов, работает с ветеранами и казачеством, занимается патриотическим просвещением молодежи.

«Органы власти оказывают содействие бойцам подразделения, всем, кто выразил желание встать на защиту своего родного дома и своей семьи. В это непростое время важно всем объединить усилия, чтобы обеспечить помощь нашим защитникам Отечества, поддержать их семьи и внести вклад в общую Победу», — подчеркнул Валентин Суббот.