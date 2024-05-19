Брянский спортсмен завоевал «бронзу» на фестивале ГТО среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Магнитогорске прошёл всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих. В нем участвовали 44 команды, в которые вошли 352 человека в возрасте от 25 до 64 лет.

Команда Брянской области заняла 20 место в командном зачете, а также 10 место в эстафете ГТО. В личном первенстве бронзовым призёром стал Владимир Пасконный.