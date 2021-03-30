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Брянский судья Устинов добивается справедливости в Верховном суде РФ

2021, 30 марта 09:53 Общество
Брянский судья Устинов добивается справедливости в Верховном суде РФ
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Он не согласен с досрочным лишением полномочий.

Бывший судья Фокинского районного суда Брянска Константин Устинов обжаловал решение областной квалификационной коллегии судей.

В январе его досрочно лишили полномочий. Ранее областной совет судей поставил вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

С решением коллег Константин Устинов не согласился и в поисках справедливости обратился в Верховный суд РФ.

Жалобу Константина Устинова, брата недавно покинувшего пост председателя Советского районного суда Артема Устинова, Верховный суд рассмотрит в ближайшее время.

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