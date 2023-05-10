Брянский театр поедет на фестиваль в Гомель

Брянский театр драмы поедет на Международный фестиваль в Гомель. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Брянский областной театр драмы имени Толстого пригласили на XV Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Он пройдёт в городе Гомель Республики Беларусь под девизом «Театр – миру. Мир театру!». Туда съедутся актёры из Смоленска, Рязани, Екатеринбурга, Брянска, Минска, Гомеля и города Мозырь.

На сцене Гомельского областного драматического театра Брянский театр представит трагикомедию в двух актах «Рассказы циника» в постановке Евгения Кочеткова.