Брянский театр поедет на фестиваль в Гомель
Брянский театр драмы поедет на Международный фестиваль в Гомель. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Брянский областной театр драмы имени Толстого пригласили на XV Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Он пройдёт в городе Гомель Республики Беларусь под девизом «Театр – миру. Мир театру!». Туда съедутся актёры из Смоленска, Рязани, Екатеринбурга, Брянска, Минска, Гомеля и города Мозырь.
На сцене Гомельского областного драматического театра Брянский театр представит трагикомедию в двух актах «Рассказы циника» в постановке Евгения Кочеткова.
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