Брянский участковый спас мужчину из горящей квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В поселке Белая Березка произошёл пожар в многоэтажном доме. Прибывший на происшествие участковый уполномоченный полиции Армен Бегларян заметил в окне одной из квартир на четвёртом этаже мужчину. Тот просил о помощи.

Полицейский надел противогаз и вошёл в горящую и сильно задымленное помещение. Владельца он обнаружил в спальне. Полицейский вынес ослабевшего 50-летнего мужчину на улицу и передал медикам. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.