Брянский водитель автобуса получил специальный приз от VK Records на проекте «Родники-2024». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В столице Приволжского Федерального округа прошла церемония награждения и концерт финалистов конкурса всероссийского проекта «Родники-2024». Специальный приз от партнёра VK Records получил водитель брянского муниципального автобуса Александр Щанов за песню «Искры». Ему вручили сертификат на запись трека и дистрибьюцию.

«Для меня огромная победа — участие в этом конкурсе. Выступать на таком уровне, учиться у настоящих профессионалов — дорогого стоит! Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, в том числе коллег моей автоколонны», — подчеркнул Александр Щанов.

В проекте «Родники» в этом году представили почти две тысячи песен из 89 регионов. Из них выбрали по 25 лучших композиций в пяти номинациях.