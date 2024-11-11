Брянский водитель автобуса получил специальный приз от VK Records на проекте «Родники-2024». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В столице Приволжского Федерального округа прошла церемония награждения и концерт финалистов конкурса всероссийского проекта «Родники-2024». Специальный приз от партнёра VK Records получил водитель брянского муниципального автобуса Александр Щанов за песню «Искры». Ему вручили сертификат на запись трека и дистрибьюцию.
«Для меня огромная победа — участие в этом конкурсе. Выступать на таком уровне, учиться у настоящих профессионалов — дорогого стоит! Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, в том числе коллег моей автоколонны», — подчеркнул Александр Щанов.
В проекте «Родники» в этом году представили почти две тысячи песен из 89 регионов. Из них выбрали по 25 лучших композиций в пяти номинациях.
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