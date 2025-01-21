Брянский вуз вошел в пятёрку лучших в стране по реализации молодёжной политики. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

На площадке Национального центра «Россия» в Москве прошёл всероссийский конгресс по молодёжной политике и воспитательной деятельности. Там озвучили результаты рейтинга по реализации молодёжной политики в вузах страны. В число лучших из 713 претендентов вошёл Брянский государственный университет. Он занял четвёртое место.