Брянским лесопожарным выделили четыре катка-осветлителя

Эта спецтехника помогает в уходе за лесом.

Брянская лесопожарная служба получила в пользование четыре новых катка — осветлителя лесных культур.

Такие катки используются для агротехнического ухода за молодым лесом — с их помощью уничтожают траву и кустарники.

В 2021 году лесопожарная служба получит еще две единицы сельхозтехники и 12 — иного обрудования. Вся спецтехника выделяется по федеральному проекту сохранения лесов в рамках нацпроекта «Экология».