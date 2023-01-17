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Брянским многодетным семьям выдадут участки в деревне Дубровка

2023, 17 января 15:07 Общество
Брянским многодетным семьям выдадут участки в деревне Дубровка
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Брянские многодетные семьи получат землю в деревне  Дубровка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

В деревне Дубровка Брянского района землю будут выделять под участки для многодетных семей. На участке в 260 Гектар сейчас строят дороги. Семьи получат землю под строительство с развитой инфраструктурой.

Очередь многодетных семей на получение земельных участков в Брянской районе уменьшилась. В 2022 году в перечень вошли 384 участка в деревне Титовка Глинищевского сельского поселения. 70 из них уже получили семьи. 

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