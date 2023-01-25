Более 6 тыс брянских многодетных семей получили землю

Участки под строительство домов получили более 6 тысяч многодетных семей Брянской области.

В регионе зарегистрировано 13786 многодетных семей. Из них 12274 подали заявления на получение земли под строительство. Участки уже получили 6418 семей.

На 100% землёй обеспечены заявители в Стародубском городском округе, Гордеевском, Жирятинском, Красногорском, Почепском, Рогнединском районах. Ещё на 12 территориях обработаны 80-90% заявлений. В прошлом году семьи получили 488 земельных участков.

Напомним, теперь вместо земельного участка можно получить единовременную денежную выплату в 200 тысяч рублей. Потратить ее можно не только на землю, но и на строительство или приобретение квартиры, уточнили в региональном департаменте семьи.