Брянским семьям погибших бойцов передали награды

Врученные посмертно брянским военным ордена Мужества мэр города передал семьям погибших. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Военнослужащие из Брянска Вадим Ильинский и Вадим Комраков посмертно награждены орденом Мужества. Награду получили за них родные.

«Мы вручаем ордена Мужества нашим парням. К сожалению посмертно. Но я уверен, что и семья, и все мы будем гордиться и помнить их, как людей, совершивших подвиг во имя интересов России, русского народа, которые освобождали территории от неонацистких формирований», — обратился к семьям погибших глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Вадим Ильинский участвовал во второй чеченской кампании. Его наградили медалью Жукова и медалью Суворова. Мужчина женат и воспитывал двоих детей. После начала спецоперации он пошёл служить по контракту в качестве стрелка-пулемётчика. Погиб 15 сентября 2022 года в боях за город Изюм Харьковской области.

Вадим Комраков заключил контракт в сентябре прошлого года. Он погиб 14 ноября 2022 года.