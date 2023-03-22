Брянским тренерам будут выдавать знаки отличия за достижения в воспитании чемпионов.

Губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях опубликовал пост о вовлечении в занятия спортом детей.

«Для кого мы развиваем в регионе спортивную инфраструктуру, строим ледовые дворцы, ФОКи, футбольные поля, площадки ГТО? В первую очередь — для детей, для будущего поколения. Ведь именно в детстве закладывается привычка систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. И сегодня наша общая задача — сделать все, чтобы каждый ребенок понимал, что заниматься спортом необходимо для того, чтобы быть здоровым и уверенным по жизни!» – подчеркнул глава региона.

Александр Богомаз напомнил, что за четыре года в области открыли 25 площадок для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Их станет ещё больше в этом году .

«Но самое главное, мы должны работать с детьми, начиная с первого класса, и это задача, которая стоит перед областными департаментами образования и спорта, а также главами районов. Мы должны заложить фундамент для будущего общества, для сильной, здоровой, умной нации. И делать это надо именно с 6-7 лет, когда можно увлечь ребенка спортом, «зажечь» его в стремлении быть лучшим, первым, побеждать, сдать нормы ГТО или на спортивный разряд, носить значок и гордиться этим! » – отметил глава региона.

Губернатор также поручил департаменту физической культуры и спорта разработать программу поощрения наших тренеров. За достижения в воспитании спортсменов они будут получать не только премии, но и знаки отличия.

«Это повысит престиж профессии и стремление стать лучшим в своем деле, чтобы наши, брянские, спортсмены были первыми не только в стране, но и в мире! » – заключил глава региона.