Брянским тренерам будут выдавать знаки отличия за достижения в воспитании чемпионов.
Губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях опубликовал пост о вовлечении в занятия спортом детей.
«Для кого мы развиваем в регионе спортивную инфраструктуру, строим ледовые дворцы, ФОКи, футбольные поля, площадки ГТО? В первую очередь — для детей, для будущего поколения. Ведь именно в детстве закладывается привычка систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. И сегодня наша общая задача — сделать все, чтобы каждый ребенок понимал, что заниматься спортом необходимо для того, чтобы быть здоровым и уверенным по жизни!» – подчеркнул глава региона.
Александр Богомаз напомнил, что за четыре года в области открыли 25 площадок для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Их станет ещё больше в этом году .
«Но самое главное, мы должны работать с детьми, начиная с первого класса, и это задача, которая стоит перед областными департаментами образования и спорта, а также главами районов. Мы должны заложить фундамент для будущего общества, для сильной, здоровой, умной нации. И делать это надо именно с 6-7 лет, когда можно увлечь ребенка спортом, «зажечь» его в стремлении быть лучшим, первым, побеждать, сдать нормы ГТО или на спортивный разряд, носить значок и гордиться этим! » – отметил глава региона.
Губернатор также поручил департаменту физической культуры и спорта разработать программу поощрения наших тренеров. За достижения в воспитании спортсменов они будут получать не только премии, но и знаки отличия.
«Это повысит престиж профессии и стремление стать лучшим в своем деле, чтобы наши, брянские, спортсмены были первыми не только в стране, но и в мире! » – заключил глава региона.
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть
15.03.2023 12:58
Помогать и поддерживать
Как в регионе организована помощь семьям участников СВО?С начала года в Смоленске на улице Пригородной заработал Центр поддержки участников СВО и членов их семей.По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра — «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных
15.03.2023 12:57
Потанцуем?
Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера — люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов. Возобновят они свою работу и на Смоленщине. «Дал указание главам муниципалитетов, используя
15.03.2023 12:56
К нам приехали артисты
Об открытии новых виртуальных концертных залов, ремонте сельских ДК и закупке новых автоклубов, которые ещё называют Домами культуры на колёсах, говорили на прошлой неделе в администрации области. О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей. «Запланирован
15.03.2023 12:54
Хорошо быть дома
Как в регионе переселяют граждан из аварийного жилья? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. — Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.
15.03.2023 12:53
В Смоленской области прошли соревнования по самбо
Соревнования посвятили легендарному космонавту Юрию Гагарину. В день рождения Юрия Гагарина на родине первого космонавта планеты прошли соревнования по самбо. На коврах боролись парни от 18 лет – около 100 человек из 13 регионов страны. По словам главного судьи турнира, заслуженного тренера России по самбо Александра Терешка, победители первенства претендуют на звание мастера спорта России.