Брянским учреждениям культуры выделят 10 млн рублей на обновление материальной базы

Средства выделяются в рамках национального проекта «Культура».

Мэрия Брянска намерена потратить на обновление материальной базы городских учреждений культуры по 5 млн рублей библиотеке №6 и детской школе искусств №2 имени Чайковского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, средства будут выделены в рамках нацпроекта «Культура».

В библиотеке на эти деньги создадут автоматизированные рабочие места и пополнят книжные фонды. Уже идет разработка проектной документации, затем нужно будет отпределить поставщиков на конкурсе.

Для школы искусств городские власти намерены купить рояль, два фортепиано, ряд других музкальных инструментов, а еще интерактивные доски, учебники, мольбеты и другое.

Закупки планируется завершить до конца года.