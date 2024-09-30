Шестую модельную библиотеку открыли в Брянске

Шестую модельную библиотеку после ремонта открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска закончился ремонт детской библиотеки №10 имени Н.Н. Старченко. За полгода учреждение культуры на улице Горького существенно изменилось. В библиотеке подрядчик заменил электрику, сантехнику, обновил двери и систему вентиляции, уложил керамогранит на пол, отремонтировал стены и потолки, при этом строители бережно отнеслись к элементам старины. Рабочие сохранили лепнину, паркет и восстановили декоративные архитектурные элементы.

В цокольном помещение теперь есть не только книгохранилище, но и фотозона, а также «Лаборатория природы». С помощью микроскопа с камерой здесь можно рассмотреть на большом экране совсем маленькие объекты.

Для читателей от трех лет ждут не только интересные книжки, но и интерактивная зона с проекционной 3Д–песочницей.

Библиотека получила статус «Модельной». По нацпроекту «Культура» для учреждения закупили новые книги почти на 1 миллион рублей.

«Это шестая модельная библиотека, которая открылась в городе. Деньги выделяются из бюджета Брянска. На реконструкцию детской библиотеки №10 из городской казны поступило более 7 млн рублей. Еще 8 млн рублей на закупку оборудования пришло по национальному проекту «Культура», — уточнил начальник управления культуры Эдуард Амелькин.