Подрядчик отстал на 140 дней при возведении пристройки к школе искусств Брянска

Подрядчик отстал от графика на 140 дней при возведении пристройки к школе искусств №10 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Александр Макаров побывали на стройке в Фокинском районе областного центра. Подрядчик «Жилсоцстрой» возводит там пристройку к детской школе искусств №10 по нацпроекту «Культура». Сдать объект должны были ещё 30 августа. Но организация отстала от графика на 140 дней. За каждый день просрочки компании «Жилсоцстрой» начисляется пеня.

«Объект строится с постоянным присутствием специалистов Росстройконтроля. Подрядчик впервые прочувствовал, какие высокие требования могут предъявляться к его работе. В итоге мы получим качественно отстроенный объект, пусть и с опозданием», — подчеркнул Александр Макаров.

Рабочие занимаются покраской фасада и благоустройством прилегающей территории. Эти работы должны закончить до холодов. Внутри специалисты проводят монтаж стеновых звукоизоляционных панелей, системы отопления и шпаклевку стен.