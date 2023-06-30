Брянским ветеранам и педагогам вручили медали

Брянским ветеранам и педагогам вручили новые памятные медали за патриотическое воспитание. Об этом рассказали в городской администрации.
В День партизан и подпольщиков исполняющий обязанности главы Советской районной администрации Денис Семёнов вручил новые памятные медали «В честь подвига партизан и подпольщиков» и «80 лет освобождения города Брянска. 1943-2023».
«Когда говорят «совершили неоценимый подвиг»..да нет же, его можно оценить. Цена этого подвига — наши жизни. Давайте помнить об этом и беречь мир», — подчеркнул Семёнов.
Вклад в сохранения исторической памяти вносят активисты поисковых движений и ветеранских организаций, ветераны локальных войн, члены молодёжных патриотических объединений, педагоги и наставники. Они занимаются патриотическим воспитанием, привлекают молодёжь к оборонно-массовой и поисковой работе. Им и вручили памятные медали.
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