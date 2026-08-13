Глава администрации Брянска проверил благоустройство парка «Олимпийский»

2026, 13 августа 12:35

Подрядчик завершил вырубку аварийных деревьев.

Глава администрации Брянска Александр Макаров и его заместитель Иван Квасов посетили строительную площадку в парке «Олимпийский». Подрядчик завершил вырубку аварийных ясеней и тополей, почти сотню деревьев убрали специалисты. Также убрали свалку в зарослях. Уже подготовлены основания для дорожек, детских и спортивных площадок и ротонды.

Позже здесь появятся зона для воркаута, лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение и парковка. Посадят около трехсот кленов, елей и сосен, на аллеях местные жители увидят пузыреплодник и спирею.

Благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик сообщил, что оборудование придет к концу месяца, работы идут по графику. Александр Макаров призвал сохранить темп и оперативно сообщать о проблемах.