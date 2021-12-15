Брянских стражей порядка наградили за оперативное задержание грабителя

Злоумышленник вломился в дом к 93-летней жительнице Брянска и похитил 300 тысяч рублей.

В отделе полиции Бежицкого района Брянска наградили отличившихся при раскрытии преступления сотрудников.

Как рассказали в УМВД Брянской области, злоумышленник вломился в дом 93-летней жительницы Брянска. Он запугал пожилую женщину и забрал два телефона и 300 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали злоумышленника за несколько часов. У него изъяли технику и 280 000 рублей. Имущество вернули владелице.

Родственники пенсионерки попросили наградить сотрудников за оперативность и профессионализм.