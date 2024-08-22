Грабеж раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские задержали подозреваемую в ограблении магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошёл в продуктовом магазине в Советском районе Брянска. Посетительница спрятала в пакет кофе, шампунь и косметическое средство. Когда её окликнула продавец, женщина выбежала из торговой точки. Работница догнала злоумышленнику на улице и попыталась вернуть похищенные товары. Та ударила сотрудницу магазина по голове и скрылась.

Через несколько часов подозреваемую задержали правоохранители. 25-летняя женщина уже не раз была судима за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».