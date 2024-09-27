Грабеж раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в грабеже задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился пожилой житель Бежицком районе Брянска. На улице с новым знакомым он распивал спиртное. Мужчина попросил телефон у потерпевшего, чтобы сделать срочный звонок. Во время разговора фигурант стал удаляться. Владелец гаджета догнал случайного приятеля, но телефона у него не было.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. 30-летний уроженец Почепского района уже был судим.Он пояснил, что успел бросить телефон потерпевшего под приметный куст, а позже забрал гаджет.

Телефон полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».