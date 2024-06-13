Брянских водителей предупредили о зубрах на дорогах региона. Об этом сообщили в соцсетях заповедника «Брянский лес».

В Суземском районе жители стали встречать зубров около дорог и на проезжей части между населенными пунктами Березовка и Холмечи. Сотрудники заповедника «Брянский лес» отметили, что эти животные не агрессивны и сами предпочитают скрыться от человека. Но подходить к ним, пытаться кормить и гладить – опасно. Ведь зубр — самое крупное дикое животное Европы. Водителям же рекомендуют снижать скорость на указанном участке и внимательно смотреть по сторонам.

В конце 2023 года в заповеднике насчитывалось более 170 зубров. И большая часть из них осваивает новые территории.