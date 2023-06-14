Брянское дорожное управление доделает стадион «Камвольщик»

Дорожное управление доделает ремонт на стадиона «Камвольщик» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Дорожное управление города Брянска устраняет недоделки на стадионе «Камвольщик» в Бежицком районе. Подрядчик ООО «Ремстрой-40» сорвал сроки сдачи объекта, выполнив 90% работ. Новые торги выиграло муниципальное предприятие.

Городские дорожники перекладывают ливневую канализацию и готовит главный вход к укладке тротуарной плиткой. Также бетонное основание подрядчик залил криво и необходима его подрезка. Каркас трибун пришлось демонтировать из-за отсутствия уклона.

«У стадиона три входа, каждый оборудован воротами. То, что есть сейчас, простите за тавтологию, ни в какие ворота не лезет. Сюда нужно поставить прочные столбы и петли, которые будут выдерживать многократные циклы открывания и закрывания. Мягкий металл в такой конструкции категорически неприемлем», — отметил Станислав Кошарный.

В рамках второго этапа работ компания «Ремстрой-40» должна сделать покрытие. К забору «Камвольщика» привезли 20 тонн резиновой крошки. Руководство спорткомбината «Десна» планирует своими силами сделать дорожки, потому что не верит в исполнительность подрядчика.