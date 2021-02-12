Брянскому чиновнику, осужденному за взятки, отказали в УДО

Бывший глава сельского поселения не смог досрочно покинуть колонию, так как не выплатил наложенный судом штраф.

Суд отказал в условно-досрочном освобождении из колонии бывшему глава Отрадненского сельского поселения на Брянщине.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осужденный был в 2016 году признан виновным в особо крупном взяточничестве. За это суд приговорил его к семи годам колонии, штрафу в 6 млн рублей и лишению права занимать ряд должностей в течение двух лет.

При рассмотрении его прошения об УДО выяснилось, что щтраф экс-чиновник так и не выплатил. На этом основании суд ему в освобождении отказал.