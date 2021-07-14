Бывшая председательница колхоза Стародубского района осуждена за кражу двух миллионов рублей
В конце 2014 года, используя служебное положение, 54-летняя женщина исключила из списка учредителей пайщика и присвоила себе его долю в акционерном обществе.
Все махинации она проводила через подчиненных. Неосведомленные работники подготовили документы об исключении учредителя и о регистрации имущественного пая в размере двух миллионов рублей.
За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил жительницу Стародубского района Брянской области к трем годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 350 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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