Бывшая председательница колхоза Стародубского района осуждена за кражу двух миллионов рублей

В конце 2014 года, используя служебное положение, 54-летняя женщина исключила из списка учредителей пайщика и присвоила себе его долю в акционерном обществе.

Все махинации она проводила через подчиненных. Неосведомленные работники подготовили документы об исключении учредителя и о регистрации имущественного пая в размере двух миллионов рублей.

За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил жительницу Стародубского района Брянской области к трем годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 350 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.