Бывший замдиректора брянского управления капстроительства отозвал жалобу на приговор

Романа Сенокоса признали виновным в получении взяток.

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда прекратила производство по апелляционной жалобе бывшего заместителя директора по техническим вопросам ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» Романа Сенокоса.

В мае Сенокоса признали виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах. Фигурантами уголовных дел о взятках в управлении капстроительства также стали заместитель начальника отдела Геннадий Пащенко и директор и единственный учредитель ТД «Газовик Комплект».

Суд приговорил Романа Сенокоса к трем годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 1 миллион рублей. Бывший чиновник подал апелляцию, однако в сентябре решил отозвать жалобу.