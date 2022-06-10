Бывшую проректора БГИТУ отправили под домашний арест за крупную взятку
По версии следствия, женщина получила от подчиненной почти полмиллиона рублей за покровительство в работе.
Бывшую проректора по научной и инновационной деятельности БГИТУ задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Как сообщает региональное СУ СК РФ с октября 2017 года по июль 2019 года женщина получала банковские переводы от подчиненной за покровительство по службе. В общей сложности размер взятки составил не менее 474 тысячи рублей.
Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Бывшая проректор находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
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