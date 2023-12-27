Центр цифрового образования открыли в Глинищево
Третий в регионе Центр цифрового образования детей открыли в Глинищево. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.
Третий Центр цифрового образования детей «АЙТИ-куб» открыли в Брянской области. Он расположен в селе Глинищево. В церемонии открытия участвовали заместитель губернатора Валентина Миронова и замдиректора департамента образования и науки Алексей Лазобко. Они познакомились с возможностями Центра.
Центры цифрового образования детей «IT-куб» создают в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Там дети обучаются основам программирования, робототехнике, разработка виртуальной и дополненной реальности.
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