Церемония возложения цветов прошла в Брянске

Церемония возложения цветов прошла в День памяти и скорби в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День памяти и скорби на Центральном кладбище Советского района города Брянска прошёл памятный митинг. В церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата приняли участие губернатор Александр Богомаз, депутат, чиновники, представители силовых структур, общественных и молодежных организаций.

Митрополит Брянский и Севский Александр совершил заупокойную литию в честь павших воинов Великой Отечественной войны. Участники почтили память погибших минутой молчания.