Чемпион мира провёл мастер-класс для юных самбистов в Брянске

Десятикратный чемпион мира Артём Осипенко провёл мастер-класс для юных самбистов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Во Дворце единоборств в Брянске прошёл трёхдневный учебно-тренировочный сбор. На него съехались более двухсот юных самбистов из Брянска, Почепа, Клинцов, Сельцо, Орла, Калуги и Смоленска.

Ребята оттачивали мастерство и обменивались опытом. В завершении для юных спортсменов мастер-класс провёл десятикратный чемпион мира Артём Осипенко. Он поделился секретами своих «коронных» приёмов.