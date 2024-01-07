Город32

Чемпион мира провёл мастер-класс для юных самбистов в Брянске

2024, 07 января 13:34 Общество
Чемпион мира провёл мастер-класс для юных самбистов в Брянске
Источник фото

Десятикратный чемпион мира Артём Осипенко провёл мастер-класс для юных самбистов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Во Дворце единоборств в Брянске прошёл трёхдневный учебно-тренировочный сбор. На него съехались более двухсот юных самбистов из Брянска, Почепа, Клинцов, Сельцо, Орла, Калуги и Смоленска.

Ребята оттачивали мастерство и обменивались опытом. В завершении для юных спортсменов мастер-класс провёл десятикратный чемпион мира Артём Осипенко. Он поделился секретами своих «коронных» приёмов.

 

Читайте также
Самый большой каток открылся в Брянске
06 января 14:12
Самый большой каток открылся в Брянске
В Брянске со снегопадом борются около 40 машин
02 января 13:29
В Брянске со снегопадом борются около 40 машин
В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»
31 декабря 12:55
В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»
Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске
31 декабря 12:36
Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Над Брянским районом сбили беспилотник
Общество
Брянский губернатор поздравил мальчика из луганской Брянки
Происшествия
Сжёгшую паспорт жительницу Москвы задержали брянские правоохранители
Спорт
Самый большой каток открылся в Брянске
Общество
Улицу Речную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink
Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.