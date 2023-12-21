Чемпионат «Мобил-ринг» прошёл в Брянске

На Чемпионат «Мобил-ринг» в Брянске собрались команды из пяти регионов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Центре цифрового образования детей «АЙТИ-куб» в Брянске прошёл Чемпионате Брянской области «Мобил-ринг». Там собрались более 20 команд юных разработчиков мобильных приложений. Свои проекты представили не только брянские программисты, но и участники из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ростовской и Ульяновской областей.

Они разрабатывали мобильное приложение по одной из трёх тем: «Это всё моё родное», «Исторические маршруты России: древние города и памятники архитектуры» и «Наука и технологии».