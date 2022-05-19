Через Брянск начнет ходить поезд в Симферополь

Пассажирский поезд «Таврия» пустят с 24 мая.

С 24 мая начнет курсировать пассажирский поезд «Таврия» сообщением Симферополь – Смоленск с вагонами беспересадочного сообщения Симферополь – Белгород. Маршрут пройдет через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел и Брянск.

«Поезд будет ходить по два-три раза в неделю. В первый рейс из Смоленска поезд отправится 26 мая», – сообщает компания «Гранд сервис экспресс».

Время в пути составит 47 часов 24 минуты в сторону Крыма и 50 часов 15 минут из Крыма. Поезд будет курсировать до середины октября. В его составе плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-буфет.