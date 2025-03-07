Чествование женщин-героинь: от военных лет до наших дней

В преддверии Международного женского дня в России проходят торжественные мероприятия. В Володарском районе Брянска состоялось вручение памятной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану Зое Артюховой. Церемонию провели председатель районной депутатской группы Игорь Болунёв и глава районной администрации Светлана Бледнова.

Накануне, важным событием стала встреча В.В. Путина с представительницами фонда «Защитники Отечества» в Москве. Президент выразил особую благодарность женщинам — участницам специальной военной операции, отметив их весомый вклад в различных сферах.

Игорь Болунёв отметил преемственность поколений российских женщин-защитниц, проведя параллель между подвигами военных лет и современным служением Отечеству. Он поддержал поздравления президента, пожелав всем женщинам России счастья и осуществления мечтаний.

Фото из соцсетей Игоря Болунёва