Четверть века к вершине. «Царь-мясо» доказывает: брянское — значит качественное

Когда жара манит на природу, кто-то выбирается на шашлыки с семьей, а кто-то участвует в масштабных командных фестивалях. В Фокинском районе Брянска к организации летнего досуга подходят с размахом — здесь недавно прогремел открытый фестиваль трудовых коллективов, собравший вместе спорт, творчество и корпоративный дух.

Живописный поселок Белые Берега и территория Брянского филиала института повышения квалификации МВД стали идеальной площадкой для этого зрелищного события. Особый колорит фестивалю придавала патриотическая тематика — «Есть такая профессия — Родину защищать». Не случайно мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и проводили в Год защитника Отечества.

Восемь команд, представляющих предприятия района, вышли на старт, чтобы показать, на что они способны. Среди них — и сборная мясоперерабатывающего комбината «Царь-мясо».

Владимир Дударенко, глава Фокинской администрации, дал старт фестивалю, пожелав командам боевого настроя. Программа получилась насыщенной: участники соревновались в спортивных дисциплинах, демонстрируя силу, ловкость и командный дух, а также проявляли творческие таланты — обустраивали бивуаки и готовили кулинарные шедевры.

Накал страстей, драйв и азарт сопровождали каждый этап состязаний. Когда пришло время объявлять результаты, оказалось, что «Царь-мясо» и «Мебельград» набрали равное количество баллов и разделили первое место! «Веза-Брянск» заняла вторую ступень пьедестала, а «Завод-Снежеть» — третью.

Финальным аккордом праздника стало выступление кавер-группы «Дарлингс», зарядившей всех участников позитивом и отличным настроением.

«Участие в таких мероприятиях — важное направление нашей социальной политики, — рассказывает Мухтар Бадырханов, генеральный директор Брянского мясоперерабатывающего завода. — Это становится возможным благодаря стабильному развитию комбината. Мы долго работали над узнаваемостью бренда, и сегодня это ключ к успеху на рынке».

Компания «Царь-мясо» постоянно держит руку на пульсе потребительских предпочтений. «Мы проводим серьезные маркетинговые исследования, чтобы понять, чего хотят наши покупатели, — поясняет директор. — Уже во втором полугодии мы порадуем брянцев новой линейкой колбас «Современная трапеза».

Сегодня «Царь-Мясо» контролирует четверть рынка Брянской области — внушительный результат почти 25-летней работы. Компания активно расширяет географию продаж через федеральные торговые сети.

«Наша цель — чтобы по всей России говорили: «Брянское — значит качественное». Мы несем ответственность за свой бренд, за историю предприятия и за родной город. Качественная работа — это тоже проявление патриотизма», — подчеркивает Бадырханов.

Фото предоставлены пресс-службы БМПК

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