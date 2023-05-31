Четыре балки планируют смонтировать за день на новом мосту в Брянске

Четыре балки на пролёте №7 планируют смонтировать рабочие за день на Славянском мосту в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик ООО «Мостремстрой» начал укладывать балок на пролёте №7. На искусственную насыпь заехал кран грузоподъемностью 120 тонн для монтажа. Четыре балки из 18 планирую смонтировать до вечера 31 мая.

Параллельно строители из-под опоры №7 убирают металлический шпунт. Его установят в районе будущей шестой опоры — последней из трёх русловых. После этого будут укладывать балки на два других пролёта.

На обеих половинах моста уже есть нижний слой асфальта. В планах у строителей — установка сливных воронок и железобетонного отбойника.