Четыре бригада «латают» дороги в Брянске

Четыре бригады дорожников делают ямочный ремонт на улицах областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожники Брянска борются с дефектами асфальтового покрытия на городских улицах. Ежедневно четыре бригады дорожного управления с помощью рециклеров заделывают ямы. Это временная мера до запуска асфальтовых заводов и полноценного ремонта.

С 1 января в Брянске залатали ямы на площади 1 836 квадратных метров. На этой неделе ремонт планируют сделать на улицах Калинина, Ульянова, 22 Съезда КПСС, Литейной, Снежетьский Вал, Речной, Никитина.