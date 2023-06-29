Четыре пляжа закрыли в Брянске

Четыре пляжа закрыли для купания в Брянске из-за несоответствия СанПиНу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для купания в Брянске закрыли четыре пляжа. Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие проб воды гигиеническим нормативам.

Купаться нельзя в озере Мутное, в реке Десна у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский», в озере ГРЭС в посёлке Белые Берега и в водоёме на карьере бывшего завода Керамзитогравия. Здесь стоят таблички с запретом.

Купания можно на озере «ДСК», на центральном пляже в районе городской больницы №1 и на озере «Орлик-5». На последнем запрет сняли не так давно.