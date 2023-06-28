Роспотребнадзор обнаружил бактерии в брянских озёрах

Роспотребнадзор обнаружил бактерии, энтерококки и яйца токсокар в девяти брянских водоёмах.

Управлением Роспотребнадзора по Брянской области провели лабораторные исследования почвы и воды на пляжах региона. Результаты оказались неутешительными.

Так, в Брянске на озере Мутном, на карьере бывшего завода Керамзитогравия, у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» и на озеро ГРЭС в п. Белые Берега содержание бактерий превышено в десятки раз, а также обнаружены яйца токсокар.

Загрезнены оказались и пруд в деревне Березино , озеро «Мальцовское» города Фокино, река Беседь в посёлке Красная Гора, пруд «Стодольский» в городе. Клинцы и обводненный карьер «Лесная поляна» деревни Глаженка Брянского района.

А в почве у озер парка имени М. Князева посёлка Навля и «Октябрьское» Брасовского района, а также на карьере бывшего завода Керамзитогравия Брянска, специалисты выявили превышение индекса энтерококков.