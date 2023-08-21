Четыре с половиной тонны картофеля продали на ярмарках выходного дня в Брянске

Четыре с половиной тонны картофеля и больше двух тонн зерна продали на ярмарках выходного дня в Брянске. об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошла вторая ярмарка выходного дня. На нее собрались 99 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов Брянщины.

Жители и гости города купили 4,55 тонны картофеля, 2,05 тонны зерна, 2,04 тонны томатов; 1,45 тонны яблок, тонну огурцов и 390 л меда. Кроме того, в общей сложности аграрии продали 3,6 тонны лука, перца, моркови, свеклы, капусты, кукурузы, кабачков, груш, чеснока, ягод и баклажанов. Саженцев плодово-ягодных культур сельхозпроизводители реализовали на 25 тысяч рублей.

Ярмарки работают во всех районах областного центра:

— Бежицкий район: ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

— Володарский район: улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

— Советский район: ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»; ул. Спартаковская, о/д 125;

— Фокинский район: Проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

В Советском районе места торговли открыты и по воскресеньям.