Четыре тысячи тонн мусора вывезли с кладбищ Брянска накануне Радоницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

29 апреля православные отметят день поминовения усопших — Радоницу. Брянцы будут посещать кладбища.

Накануне праздника городская специализированная похоронная служба навела порядок на местах захоронений. С кладбищ города вывезли почти четыре тысячи тонны мусора. Также специалисты предприятия отремонтировали воинские захоронения в преддверии Дня Победы.

«Завершается месячник по благоустройству, но на этом наша работа по наведению чистоты и порядка в городе не окончена. Предстоит решить ещё много задач», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.