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ДТП

Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Брянске в субботу

2026, 16 ноября 11:45
Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Брянске в субботу
Источник фото

Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Брянске в субботу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

 

Днём 14 ноября в районе дома № 146 по улице Почтовой в городе Брянска произошла авария. 79-летний мужчина на велосипеде Stels при перестроении налево не пропустил автомобиль Honda. 64-летний водитель ехал прямо.

При столкновении велосипедист получил серьёзные переломы. Мужчину госпитализировали. 

На велосипедиста инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

 

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