Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Брянске в субботу

2026, 16 ноября 11:45

Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Брянске в субботу. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Днём 14 ноября в районе дома № 146 по улице Почтовой в городе Брянска произошла авария. 79-летний мужчина на велосипеде Stels при перестроении налево не пропустил автомобиль Honda. 64-летний водитель ехал прямо.

При столкновении велосипедист получил серьёзные переломы. Мужчину госпитализировали.

На велосипедиста инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.