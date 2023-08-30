Чиновники Брянска провели совещание в автобусе

Чиновники Брянска провели заседание коллегии в автобусе. Об этом сообщили в городской администрации.

Заседание коллегии при главе Брянской городской администрации впервые прошло в новом формате. Александр Макаров, его первый заместитель Сергей Антошин, главы районов, руководство управления по строительству и развитию территории города Брянска, ЖКХ и дорожного управления, депутаты городского Совета, сотрудники прокуратуры и журналисты собрались в салоне автобуса. Они обсудили проблемы областного центра и объехали город.

«Мы все вместе проехали и увидели работу наших коллег. В этом смысл выездных коллегий. В развитие города вкладываются миллиарды рублей. Школы, садики, поликлиника, инфраструктура — все делается для комфортной жизни горожан. Впереди еще один субботник, 9 сентября, на который мы приглашаем всех желающих принять участие в уборке города. Нужно постараться, чтобы мы все, жители и гости нашего города торжественно встретили 80-летие освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков», — обратился к коллегии глава администрации Брянска Александр Макаров.