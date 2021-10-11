Чиновники подписывали фиктивные акты о ремонте спортплощадок в Севске

Возбуждено уголовное дело.

В Севске выявили нарушения при организации отдыха детей и обустройстве мест массового отдыха. Как сообщает региональная прокуратура, местные чиновники не приняли мер для предотвращения несчастных случаев и травматизма в парках, на игровых и спортивных площадках.

Ответственные лица администрации Севского муниципального района подписывали заведомо недостоверные акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту и оплате выполненных работ.

Уголовное дело возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».