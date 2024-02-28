Число сдавших нормы ГТО брянцев выросло в два раза

Число сдавших нормы ГТО брянцев увеличилось с пяти до 11 тысяч человек за два года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии прошло совещание, посвящённое комплексу «Готов к труду и обороне». С представителями четырёх городских Центров тестирования встретился вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

За последние два года количество жителей областного центра, выполнивших нормативы выросло с пяти до 11 тысяч. В среднем каждый день силу и ловкость проверяют до 30 человек.

«Призываю руководителей Центров тестирования активнее работать со школами, ссузами и вузами. В Брянске сосредоточено большинство учебных заведений, предприятий и организаций, где очень много молодёжи. Нужно усилить пропаганду физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Спортивным всегда быть модно!» — подчеркнул Сергей Антошин.