Число стобалльников на ЕГЭ в Брянской области увеличилось до 75. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области стали известны результаты единого государственного экзамена в резервные дни. Количество стобалльников в регионе выросло до 75.

Выпускницы Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина и Новозыбковской гимназии получили максимальный результат на ЕГЭ по химии. Одиннадцатиклассница брянской гимназии № 1 набрала 100 баллов по обществознанию. А максимальные баллы по физике и русскому языку получили выпускники прошлых лет. Больше всего стобалльных результатов в Брянской области – на ЕГЭ по химии. Высший бал по этому предметы набрали 23 выпускника.

«С каждым годом в Брянской области набирают популярность предметы естественно-научного цикла: физика, химия и биология – все больше выпускников региона выбирают эти дисциплины для сдачи ЕГЭ. Кроме того, по этим предметам увеличивается средний балл и растет количество выпускников, набравших высокие баллы на экзаменах, что говорит о повышении качества образования по этому направлению», – отметила директор департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева.