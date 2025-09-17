Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов

Соседи из Смоленска ужасаются своими результатами, но у нас дела еще хуже

Пока одни города стремительно превращаются в «умные», Брянск продолжает демонстрировать чудеса цифрового консерватизма. И если – по мнению Сайта АиФ-Смоленск – смоляне расстраиваются из-за своего 64-го места в рейтинге крупных городов по индексу IQ от Минстроя, то брянцам и вовсе не до веселья — мы умудрились занять одно из последних мест.

Печальная статистика

По итогам 2024 года среди крупных городов России хуже Смоленска справились с цифровизацией только четыре города: Астрахань, Владикавказ и… наш родной Брянск. Для сравнения: лидерами стали Липецк, Калуга и Сургут, которые явно знают толк в современных технологиях.

Но это еще не все. Брянская область в целом заняла 80-е место из 86 возможных, уступив даже соседней Смоленской области, которая расположилась на 75-й строчке. Получается, что пока другие регионы активно внедряют цифровые решения, мы продолжаем жить по старинке.

Что такое этот загадочный IQ?

Индекс «IQ городов» — это не проверка интеллектуальных способностей мэров (хотя иногда хочется именно так его трактовать). Это показатель того, насколько эффективно город использует цифровые технологии в своей работе. Оценивается все: от экологии и транспорта до здравоохранения и образования — 29 показателей по 14 сферам.

«Умный город нужен для того, чтобы было проще управлять городами, эффективнее рассчитывать бюджет. Чтобы выделять деньги, все должно быть оцифровано, посчитано — каждое дерево, каждый фонарь», — объясняет социолог Иван Климкин.

А что у нас?

Не очень хорошо, как уже понятно, но и не ужас-ужас. Справедливости ради стоит отметить, что в Брянске предпринимаются определенные усилия по развитию цифровых технологий. В рамках проекта «Умный город» в 2025 году была завершена модернизация интеллектуальной транспортной системы: установлены 22 современных цифровых контроллера на светофорных объектах и 85 детекторов транспорта, включая видеодетекторы на основе нейросетевых технологий.

В области функционируют различные цифровые сервисы: интернет-приемная губернатора, онлайн-приемная городской администрации, система межведомственного электронного взаимодействия.

Однако низкие результаты в рейтинге указывают на серьезные проблемы. В отличие от лидеров, которые создают комплексные экосистемы «умного города», Брянск по-прежнему реализует точечные проекты без системного подхода к цифровизации.

Время действовать

Низкие позиции в рейтинге — это не просто цифры в отчетах. Это показатель того, насколько комфортно жить в городе, как быстро решаются проблемы граждан, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги.

Может быть, пора перестать довольствоваться ролью аутсайдера и всерьез заняться цифровизацией? Ведь технологии — это не прихоть чиновников, а реальный способ сделать жизнь горожан проще и удобнее.

А пока остается только завидовать тем же смолянам, которые хотя бы имеют возможность жаловаться на работу своей цифровой платформы (платформа «Умный Смоленск» обходится городской казне в миллионы рублей, но, как пишут смоленские СМИ, мало кому известна). У нас и жаловаться пока не на что.