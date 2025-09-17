Город32

Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов

2025, 17 сентября 15:31 Общество
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов
Источник фото

Соседи из Смоленска ужасаются своими результатами, но у нас дела еще хуже

 

Пока одни города стремительно превращаются в «умные», Брянск продолжает демонстрировать чудеса цифрового консерватизма. И если – по мнению Сайта АиФ-Смоленск – смоляне расстраиваются из-за своего 64-го места в рейтинге крупных городов по индексу IQ от Минстроя, то брянцам и вовсе не до веселья — мы умудрились занять одно из последних мест.

 

Печальная статистика

 

По итогам 2024 года среди крупных городов России хуже Смоленска справились с цифровизацией только четыре города: Астрахань, Владикавказ и… наш родной Брянск. Для сравнения: лидерами стали Липецк, Калуга и Сургут, которые явно знают толк в современных технологиях.

Но это еще не все. Брянская область в целом заняла 80-е место из 86 возможных, уступив даже соседней Смоленской области, которая расположилась на 75-й строчке. Получается, что пока другие регионы активно внедряют цифровые решения, мы продолжаем жить по старинке.

 

Что такое этот загадочный IQ?

 

Индекс «IQ городов» — это не проверка интеллектуальных способностей мэров (хотя иногда хочется именно так его трактовать). Это показатель того, насколько эффективно город использует цифровые технологии в своей работе. Оценивается все: от экологии и транспорта до здравоохранения и образования — 29 показателей по 14 сферам.

«Умный город нужен для того, чтобы было проще управлять городами, эффективнее рассчитывать бюджет. Чтобы выделять деньги, все должно быть оцифровано, посчитано — каждое дерево, каждый фонарь», — объясняет социолог Иван Климкин.

 

А что у нас?

 

Не очень хорошо, как уже понятно, но и не ужас-ужас. Справедливости ради стоит отметить, что в Брянске предпринимаются определенные усилия по развитию цифровых технологий. В рамках проекта «Умный город» в 2025 году была завершена модернизация интеллектуальной транспортной системы: установлены 22 современных цифровых контроллера на светофорных объектах и 85 детекторов транспорта, включая видеодетекторы на основе нейросетевых технологий.

В области функционируют различные цифровые сервисы: интернет-приемная губернатора, онлайн-приемная городской администрации, система межведомственного электронного взаимодействия.

Однако низкие результаты в рейтинге указывают на серьезные проблемы. В отличие от лидеров, которые создают комплексные экосистемы «умного города», Брянск по-прежнему реализует точечные проекты без системного подхода к цифровизации.

 

Время действовать

 

Низкие позиции в рейтинге — это не просто цифры в отчетах. Это показатель того, насколько комфортно жить в городе, как быстро решаются проблемы граждан, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги.

Может быть, пора перестать довольствоваться ролью аутсайдера и всерьез заняться цифровизацией? Ведь технологии — это не прихоть чиновников, а реальный способ сделать жизнь горожан проще и удобнее.

А пока остается только завидовать тем же смолянам, которые хотя бы имеют возможность жаловаться на работу своей цифровой платформы (платформа «Умный Смоленск» обходится городской казне в миллионы рублей, но, как пишут смоленские СМИ, мало кому известна). У нас и жаловаться пока не на что.

 

Читайте также
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
17 сентября 17:39
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
Акция «Сила земли» прошла в Брянске
17 сентября 16:33
Акция «Сила земли» прошла в Брянске
Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского
17 сентября 15:48
Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского
Памятный митинг прошёл в центре Брянска
17 сентября 12:38
Памятный митинг прошёл в центре Брянска

Новости регионов

17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? 
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами.   Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного

Актуальные темы

Общество
В Брянске ограничат движение транспорта в День города
Общество
Специалист из Брянска возглавила роддом в Обнинске
Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Брянске
Лента новостей
Водитель машины пострадал при атаке дронов в Стародубском округе
Общество
Новую школу торжественно открыли в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября
Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области
Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в день празднования 1 040-летия со дня образования Брянска состоялась встреча Губернатора Александра Богомаза и Генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика