Делегация из Смоленска познакомилась с работой общественного транспорта в Брянске

Делегация из Смоленска познакомилась с работой общественного муниципального транспорта в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянск приехала делегация во главе с председателем комиссии Смоленского горсовета по вопросам городского хозяйства Сергеем Якимовым. Они встретились с замглавы мэрии Игорем Чубчиковым, начальником отдела по транспорту Владимиром Борисенковым и директором Брянского автотранспортного предприятия Александром Андросенко.

«Сейчас в Смоленске на маршруты выходят по два десятка троллейбусов, автобусов и трамваев. Большую часть перевозок осуществляют частники — три сотни коммерческих микроавтобусов. Мы тоже хотим запустить в нашем городе, как и в Брянске, комфортабельный муниципальный транспорт. Наша задача, используя брянский опыт, увеличить количество муниципальных автобусов в Смоленске до 80 машин», — рассказал Сергей Якимов.

Смоленске коллеги познакомились с работой диспетчерских пунктов на конечных остановках муниципальных маршрутов. Их построили на деньги автопредприятия. А мастера цеха по ремонту машин рассказали гостям об особенностях обслуживания двигателей автобусов разных моделей.