Дело брянского юриста Маслова об оскорблении отца Богомаза рассмотрят в Саратове

Блогер усомнился в беспристрастности местного суда.

Брянский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу юриста и блогера Сергея Маслова.

В апреле Советский районный суд Брянска признал его виновным в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны – отца губернатора Александра Богомаза. По решению суда Сергея Маслова оштрафовали на 1 миллион рублей.

Сам блогер свою вину категорически отрицает. Как сообщает областной суд, в начале рассмотрения апелляции он заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности дела, сославшись на обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения.

Дело направили в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.