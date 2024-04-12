День космонавтики отметили в Брянске

На бульваре Гагарина в Брянске отметили День космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
На бульваре Гагарина в Брянске прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню космонавтики. В нём участвовал и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Легендарное гагаринское «Поехали!» мы и сегодня слушаем с особым чувством гордости за нашу Родину и ее славного сына. За 63 года в космосе побывали сотни космонавтов и астронавтов из многих стран мира. Но триумфальный полет Гагарина навсегда останется в истории человечества. Его жизнь была краткой, как полет звезды, всего 34 года. Но за это время простой парень из Смоленской глубинки сумел получить рабочую специальность, выполнить первые полеты на Як-18 в аэроклубе, окончить высшее авиационное училище и Военно-воздушную инженерную академию. И совершить главный подвиг в своей жизни — полететь в космос, стать Героем Советского Союза», – рассказал глава региона.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.
Также почётным гостем митинга стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Михайлович Афанасьев. Он провёл в космосе 555 суток 18 часов 34 минуты и семь раз выходил в открытый космос.
«Виктор Михайлович достойно продолжил дело покорения космоса для развития нашей науки и прославления не только Брянской области, но и всей России!» – отметил глава региона.
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